SARDEGNA - Da ieri il Comune di San Teodoro, in zona rossa dal 25 febbraio per i numerosi casi di Covid-19 compreso un focolaio accertato di variante inglese, è tornato in zona bianca come il resto dell’isola. Riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutte le classi dell'Istituto comprensivo, le attività di ristorazione fino alle ore 23 e apriranno i bar, pub, caffetterie fino alle ore 21. Rimangono chiuse palestre e scuole di danza e rimane in vigore l'obbligo di indossare la mascherina e il divieto di creare qualsiasi forma di assembramento