Non è più obbligatorio il test antigenico rapido per entrare o uscire dal territorio comunale di Merano, così come dagli altri comuni altoatesini nei quali sono stati accertati casi di contagio da variante sudafricana del Covid-19 e, per questo, soggetti a norme più restrittive. L'attività di testing organizzata dall'Azienda sanitaria provinciale, però, come riferisce il comune di Merano, proseguirà su base volontaria presumibilmente fino alla fine del mese di marzo