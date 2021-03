Crescono t. intensive e ricoveri: le regioni sopra soglia d'allerta

Secondo il bollettino del ministero della Salute, aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva (con 6 regioni oltre la soglia critica) sia negli altri reparti Covid (preoccupano 6 regioni). I pazienti in rianimazione sono in tutto 2.700 (+95) con 231 ingressi in 24 ore, gli altri 21.831 (+687). In Italia i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 13.902 su 184.684 tamponi. La percentuale di positivi è al 7,5%. Superata la soglia delle 100mila vittime da inizio pandemia