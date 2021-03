Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 8 marzo

Sono 13.902 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 20.765), a fronte di 184.684 tamponi giornalieri effettuati (ieri 271.336), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 7,5% (ieri 7,6%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. Il numero totale delle vittime supera quota 100mila (100.103), con 318 decessi registrati in 24 ore. Le terapie intensive salgono a 2.700 (+95), con 231 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute dell'8 marzo sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).