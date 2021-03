24/24 ©Ansa

SARDEGNA - Nonostante la regione sia in zona bianca, da lunedì scorso il presidente Solinas, attraverso un'ordinanza, mantiene misure restrittive per le scuole superiori: ritorno in classe dall'attuale 50 a un massimo di 75%. Le università, invece possono predisporre lezioni in dad o in presenza. Restano chiuse le scuole in alcuni comuni in lockdown