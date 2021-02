Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia

6/26 ©Getty

ALTO ADIGE - Altri quattro casi di variante sudafricana sono stati rilevati negli ultimi giorni in Alto Adige nei comuni di Merano, Rifiano e Lana, portando il totale a 16. In Alto Adige circolano anche altre varianti: le più frequenti sono la cosiddetta variante spagnola (163 casi) e quella inglese (96 casi). I casi sono stati rilevati in comuni dove è già in vigore una chiusura totale, con test obbligatori per uscire ed entrare dalle e nelle aree comunali. Il governatore Arno Kompatscher ha comunicato che il lockdown duro viene prolungato fino al 14 marzo

Viaggi in Europa e incognita Covid, Ue: "No a obbligo vaccino". In Uk è boom prenotazioni