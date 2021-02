Attacco in Congo, proseguono le indagini: Iacovacci non ha sparato

Gli ultimi rilevamenti dei carabinieri del Ros che indagano sull'agguato in cui sono morti il carabiniere Vittorio Iacovacci, l'ambasciatore Luca Attanasio e il loro autista, mostrano che non è stato esploso alcun colpo dalla pistola di ordinanza del militare. L'arma è stata rinvenuta nel fuoristrada su cui si trovavano i due connazionali dagli inquirenti congolesi e consegnata agli investigatori italiani

Proseguono le indagini dei carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Roma, sulla morte del carabiniere Vittorio Iacovacci ( CHI ERA ) e dell'ambasciatore Luca Attanasio ( CHI ERA ), uccisi insieme a un autista in un agguato in Congo il 22 febbraio. Dagli ultimi rilevamenti emerge che non è stato esploso alcun colpo dalla pistola di ordinanza di Iacovacci. L'arma è stata rinvenuta nel fuoristrada su cui si trovavano i due connazionali dagli inquirenti congolesi e consegnata agli investigatori italiani. Nella pistola erano presenti tutti i proiettili, segno che l'arma non è stata utilizzata.

Uccisi durante una sparatoria

Ieri intanto sono state eseguite le prime autopsie sui cadaveri, che hanno escluso si sia trattato di un'esecuzione. Attanasio e Iacovacci sono stati colpiti a morte, da due proiettili ciascuno, nello scontro a fuoco tra i loro assalitori e i ranger congolesi intervenuti in soccorso nella foresta di Virunga. I primi risultati autoptici eseguiti al Policlinico Gemelli di Roma avvalorano dunque l'ipotesi di un tentativo di sequestro finito male - e non di un attacco mirato ad uccidere - mandato all'aria dall'arrivo inatteso dei ranger. Ma non chiariscono ancora da quali armi siano partiti i colpi. In sostanza non è ancora chiaro se i due italiani siano rimasti o meno vittime del fuoco amico. Attanasio è stato ferito all'addome, i colpi hanno trapassato il corpo da sinistra a destra, senza tuttavia lasciare residui: sono stati infatti individuati sia i fori di entrata che quelli di uscita. Il diplomatico è morto un'ora dopo all'ospedale della missione Onu Monusco di Goma. Iacovacci, che invece è morto sul posto, è stato raggiunto prima da uno sparo nella zona del fianco, poi da un secondo colpo che ha toccato prima l'avambraccio, fratturandolo, per poi fermarsi alla base del collo. Ed è qui che è stato individuato un proiettile di AK-47, un Kalashnikov.