Secondo il bollettino del 19 febbraio, si contano 15.479 nuovi casi in 24 ore. I tamponi sono 297.128, compresi i test rapidi. Calabria, Basilicata, Puglia e Valle d’Aosta sono le regioni che effettuano meno test in rapporto a 1000 abitanti. La percentuale di positivi nazionale è al 5,2%. I morti in un giorno sono stati 353. Le persone in terapia intensiva sono 2.059 (+14)