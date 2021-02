5/15 ©Fotogramma

Un migliaio i ristoratori che hanno manifestato e che simbolicamente hanno consegnato le chiavi dei locali al prefetto. In un documento firmato da Ristoratori Uniti Liguria, Fipe Confcommercio, Fiepet Confesercenti, Federazione cuochi Genova e Tigullio si chiede il superamento di un criterio di calcolo e di assegnazione di aiuti economici "ritenuti ingiusti e penalizzanti" e "contributi a fondo perduto adeguati, parametrati su base annua", oltre che la chiusura dei ristoranti "solo in zona rossa" mentre in 'zona gialla' si chiede l'apertura serale fino alle 22

Restrizioni anti-Covid: Abruzzo, Liguria e Toscana in arancione. Sicilia in giallo