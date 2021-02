14/14 ©Fotogramma

LE REGOLE PER LA ZONA ROSSA - In zona rossa ci si può muovere solo per motivi di lavoro, salute o necessità. Sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperti parrucchieri, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Didattica a distanza al 100% dalla seconda media in su