7/22 ©Ansa

Il "caso zero" in Puglia risale al 19 dicembre scorso, quando la variante è stata isolata in una ragazza della provincia di Bari rientrata da Londra. In meno di due mesi, la circolazione è lievitata e ormai "la variante è presente ovunque", anche se ancora non è prevalente. Al momento, invece, non sono stati isolati varianti brasiliane e sudafricane, però "stiamo avviando proprio ora una nuova indagine e i risultati li avremo tra qualche giorno", ha detto Chironna