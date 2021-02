13/22 ©Fotogramma

Sono 270 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in 24 ore a fronte di 5.108 tamponi analizzati. Sale il numero dei ricoverati: sono 616 (+7), i pazienti in terapia intensiva sono 74 (+1), quelli in area in area semi intensiva 161 (+6), quelli in reparti non intensivi 381 (invariato). In calo i positivi in isolamento domiciliare da 7.060 a 6.989. Sono 12 i decessi in 24 ore (2.070 in totale)