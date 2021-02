Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono stati 7.970 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 11.641. I tamponi sono 144.270. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono un totale di 2.143. In crescita anche i ricoveri ordinari che raggiungono quota 19.527