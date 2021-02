1/15 ©Ansa

Dopo il sabato da 'tutto esaurito' nei locali e per le strade, la domenica piovosa ha limitato le uscite degli italiani. Molte comunque le persone in giro in alcune città, come Torino. E mentre la Coldiretti fa i conti del comunque fruttuoso weekend per i ristoratori (200 milioni di euro), il ministro della Salute Roberto Speranza invita alla "massima prudenza”

Covid, zone rosse in Italia e regole locali: ordinanze e restrizioni di Comuni e Regioni