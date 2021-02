16/23 ©Ansa

In Liguria sono 276, su 3.850 tamponi molecolari e 2.526 test antigenici, i nuovi casi. La percentuale di positività è del 4,32%. È ancora la zona della Asl 3 Genova ad avere il maggior numero di casi (94), seguita da Asl1 Imperia (64), Asl5 La Spezia (51), Asl 2 Savona (44) e Asl4 Tigullio (19). Quattro casi non sono riconducibili alla residenza in Liguria. In calo i ricoveri: 670 (-23), tra cui 61 in terapia intensiva. Registrati altri 28 morti, di età compresa tra 48 e 97 anni. I casi attivi sono 4.594. In totale, i contagiati sono 71.385 e i decessi 3.445