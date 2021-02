10/17 ©Getty

Dicembre 2020 si colloca a distanza di 9 mesi dalla drammatica comparsa della pandemia e secondo l’analisi “è verosimile immaginare che, così come accadde per la caduta delle nascite al tempo della grande paura per la nube tossica di Chernobyl (il significativo calo di nati a febbraio 1987 in relazione ai concepimenti di maggio 1986), anche in questa circostanza ci siano stati frequenti rinvii nelle scelte riproduttive”. Di conseguenza, sostiene lo studio del presidente Istat, “è legittimo aspettarsi un sensibile calo di nascite nel mese di dicembre"