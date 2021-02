1/13

Sono giorni decisivi per il calendario di diverse misure attualmente in vigore per frenare la pandemia di coronavirus in Italia. Il 15 febbraio scadono il divieto di movimento tra regioni (anche in zona gialla), la riapertura degli impianti in montagna e la ripresa dei concorsi con un massimo di 30 persone. Il governo deve decidere se prolungare gli stop o concedere le riaperture

