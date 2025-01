Trissino, esplosione in una fabbrica: panico ed evacuazioni in corso

L’azienda interessata dall’incidente si occupa di recupero di pile e accumulatori (batterie). L’incendio ha portato il Comune a condividere un messaggio sui social, invitando la popolazione a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse per precauzione

Una serie di esplosioni ha scosso questo la zona industriale di Trissino, in provincia di Vicenza, generando panico tra residenti e lavoratori delle aree circostanti. I primi video e testimonianze condivisi sui social mostrano una densa colonna di fumo nero che si è sollevata dal luogo dell’incidente, accompagnata da una raffica di deflagrazioni, probabilmente causate da bombole di gas.

Secondo quanto riportato da media locali, l’azienda interessata dall’incidente si occupa di recupero di pile e accumulatori (batterie). L’evento ha portato il Comune di Trissino a condividere un messaggio sui social, invitando la popolazione a non uscire di casa e a tenere le finestre chiuse per precauzione. Le esplosioni hanno scatenato un fuggi fuggi generale, con persone che si sono rapidamente allontanate dall’area nel timore di ulteriori deflagrazioni. Le aziende vicine sono state evacuate e un odore acre si è diffuso nell’aria.

Soccorisi in azione

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e verificare la presenza di eventuali feriti o danni strutturali. Le autorità stanno attualmente valutando l’origine dell’incidente e l’entità dei danni, mentre le informazioni rimangono frammentarie e in fase di verifica.