Esplode casa per fuochi d'artificio alle Hawaii: almeno 4 morti

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e 20 gravemente ferite in seguito dell'esplosione di fuochi d'artificio illegali all'interno di un'abitazione a Honolulu, nelle isole Hawaii. A riferirlo in una conferenza stampa è stato il sindaco di Honolulu, Rick Blangiardi, che ha confermato che l'incidente è avvenuto durante i festeggiamenti di Capodanno a Salt Lake, un sobborgo della capitale.

"Tragedia assurda, pene severe per fuochi illegali"

"L'incidente rappresenta un doloroso promemoria del pericolo rappresentato dai fuochi d'artificio illegali, che mettono in pericolo vite umane, esauriscono le risorse dei nostri primi soccorritori e sconvolgono le nostre comunità”. Il sindaco ha lamentato che “anno dopo anno, una minoranza di individui mette sconsideratamente in pericolo tutti noi. È assurdo e inaccettabile”, e ha promesso "pene più severe e uno sforzo di gruppo per fermare l'importazione di fuochi d'artificio illegali". “Le nostre comunità meritano di meglio. Non possiamo permettere che questo pericolo insensato persista e adotteremo azioni decisive per garantire la sicurezza e il benessere dei residenti di O'ahu”, ha concluso.