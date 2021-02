In 15 regioni e nella provincia autonoma di Trento scattano le regole per la nuova fascia di rischio. Riaprono 293mila bar e ristoranti, l'81% del totale. Servizi al tavolo dalle 5 alle 18, poi consegna e domicilio e asporto fino alle 22 per i locali con cucina. Timori per gli assembramenti. A Torino, dopo 98 giorni, riapre il Museo Egizio