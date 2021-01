Covid, responsabile vaccini Ema: "Ritardo Pfizer? Vaccino nuovo"

“Si tratta di assestamenti nella produzione del vaccino, c’è sicuramente stato qualche disguido e qualche ritardo”. Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Ema, intervenuto su Sky TG24, commenta così la notizia che il ritardo annunciato da Pfizer delle prossime consegne del suo vaccino . "Peraltro è un vaccino nuovo e anche l'azienda deve un po' aggiustare come vengono prodotti i vaccini e come garantire che vengano consegnati in base agli accordi", spiega ancora Cavaleri. Questo ritardo può mettere in pericolo la somministrazione della seconda dose del vaccino? Secondo Cavaleri “la seconda dose deve essere somministrata nei tempi stabiliti, più vicini possibili alle tre settimane” (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE ).

"Vaccino AstraZeneca, difficile autorizzazione prima del 29 gennaio"

Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, in attesa di approvazione da parte dell'Agenzia europea del farmaco, Cavaleri spiega: "Molto difficile che arrivi prima del 29 gennaio" - la data annunciata - "quella data anzi è possibile ma non ancora certa", aggiunge. "Stiamo lavorando per arrivare all'obiettivo quel giorno - assicura poi Cavaleri - Ci sono molti dati che stiamo valutando in questo momento e che ci stanno arrivando dall'azienda. L'importante è che noi chiariamo tutta una serie di aspetti legati soprattutto agli studi clinici. Siamo convinti di poter restare in questi tempi". Cavaleri non esclude inoltre una prescrizione del vaccino AstraZeneca che si limiti a persone sotto a una certa età, per via dei pochi dati disponibili sui test sugli over 55.