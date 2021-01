1/11 ©Ansa

Una delle ipotesi in campo per il nuovo Dpcm che il governo ha intenzione di varare entro il 15 gennaio è l’introduzione di un quarto colore nella suddivisione delle regioni oltre a rosso, arancione e giallo: la zona bianca per i territori con gli indicatori migliori

