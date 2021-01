8/16 ©LaPresse

Secondo i dati, in Valle d'Aosta è stato somministrato finora il 20,4% delle dosi (402 su 1.970). In Piemonte sono state somministrate 25.690 dosi (il 41,9%) sulle 61.360 consegnate. In Liguria la quota di vaccinazioni è del 31,9%. Iniettate finora 9.109 dosi sulle 28.595 consegnate. In Lombardia, una delle regioni più indietro con la vaccinazione, finora è stato somministrato soltanto il 21,5% delle 109.845 dosi ricevute