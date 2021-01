Mareggiata a Ostia, spiaggia erosa e stabilimenti devastati. FOTO

4/15 ©Ansa

Il litorale romano è da tempo alle prese col problema dell'erosione. E gli operatori del settore lanciano l'allarme in vista anche della prossima stagione balneare. "Le spiagge - dice ancora al Messaggero Ruggero Barbadoro, presidente della Fiba, federazione balneari - sono tutte in un’avanzata fase di erosione e hanno raggiunto uno stato di criticità tale che, se non si interviene urgentemente, verrà attaccata anche Capocotta. Se non c’è sabbia, perdiamo anche i romani che scelgono Ostia per trascorrere le loro giornate al mare"

