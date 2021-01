Maltempo nel Lazio, due piccole tartarughe salvate dalla mareggiata

Due piccole tartarughe, una di pochi mesi, lunga solo 10 cm e dal peso di 45 grammi, l'altra di 7 anni e 45 cm di lunghezza, sono state salvate dal "Pronto soccorso del mare" di Zoomarine, il più grande Parco acquatico italiano. I due esemplari di Caretta Caretta sono stati ritrovati spiaggiati il 3 gennaio sulle coste di Ostia e Torvaianica, entrambi in difficoltà per il maltempo e le forti mareggiate di questi giorni.

Il salvataggio

Per Loto si è trattato di un piccolo miracolo della natura, spiega Zoomarine. L'esemplare, estremamente piccolo e fragile, ha infatti solo pochi mesi di vita ed è stato ritrovato spiaggiato ad Ostia da un referente della rete TartaLazio. Assistita dai veterinari di Zoomarine, la tartaruga sta bene ed è pronta per essere trasferita alla Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, dove proseguirà il periodo di riabilitazione. Analoga sorte per l'altra giovane tartaruga salvata, Iris, spiaggiata sulle coste di Torvaianica, recuperata dal reparto sommozzatori dei Vigili del Fuoco. L'esemplare aveva ingerito un amo di circa 3 centimetri.