Meteo, le previsioni di giovedì 7 gennaio

Il clima sarà freddo ovunque, anche se in Sicilia e Calabria la temperatura inizierà a salire: nel week-end si arriverà a punte di oltre 20 gradi. Al Nord torna la nebbia, ma è previsto tempo asciutto. In mattinata bel tempo al Centro, cieli coperti al Sud. Dal pomeriggio piogge (e nevicate a 7-900 metri) su Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata e Puglia

Torna la nebbia al Nord, peggiora il tempo al Centro, cieli coperti al Sud. Ovunque clima più freddo. Sono queste le previsioni meteo per giovedì 7 gennaio. In particolare, sono attese piogge e nevicate a 7-900 metri in Sardegna, Lazio, Abruzzo, Molise e Marche meridionali. Rovesci anche su Campania, Basilicata e Puglia.

Le previsioni al Nord

Per giovedì 7 gennaio, al Nord torna la nebbia: potrebbe risultare anche fitta ed estesa su molte zone della pianura, prealpine e alpine. Dove non ci sarà la nebbia, sono previste comunque nubi sparse. Tempo asciutto, soprattutto al Centro-Nord. Giornata di ghiaccio in Piemonte, con temperature diurne a zero gradi. A Milano nebbia, niente piogge e temperature tra zero e 2 gradi. Condizioni simili a Torino, col termometro che oscillerà tra -1 e 1 grado.