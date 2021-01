Maltempo a Fiumicino, allagamenti nella zona di Focene

Di nuovo allagata la zona di "Mare Nostrum" a Focene, sul litorale di Fiumicino. La pioggia insistente, da ore, intervallata da temporali, ha provocato l'allagamento pesante delle strade del comprensorio, da tempo soggetto a tale problematica come più volte evidenziato con forza dai comitati locali. I residenti, esasperati, hanno chiesto questa mattina l'intervento della protezione civile locale e dei carabinieri. La località in generale, da giorni, è sotto schiaffo del maltempo anche per via delle forti mareggiate, che hanno provocato allagamenti sin dentro le strade interne e che stanno mettendo a rischio anche il sistema di pompe per la rete fognaria, che dell'erosione.