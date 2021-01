21/23 ©Fotogramma

Si procede a rilento in Calabria, con solo il 5,4% delle dosi consegnate somministrate finora. Qui come in altre regioni, tra i problemi c'è la mancanza di personale: i medici sono costretti a somministrare le dosi anche fuori dall'orario di lavoro, racconta chi si occupa della campagna vaccinale sui territori