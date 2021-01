Imane Fadil, nuove indagini sulla morte della testimone del caso Ruby

“Verificare se si poteva evitare il decesso”

approfondimento

Nell'istanza di opposizione, discussa in udienza nel febbraio del 2020, i legali dei familiari, gli avvocati Mazzali e Nicola Quatrano, avevano indicato al gip la necessità di disporre una serie di nuove "valutazioni peritali", anche sulle presunte responsabilità dei medici nelle terapie, a loro dire, sbagliate e sulla diagnosi non tempestiva. Non viene quindi messa in discussione la causa della morte, ma non basta "quanto sinteticamente affermato" da un consulente della Procura di Milano sulla "assenza di colpa medica in capo ai sanitari che hanno avuto in cura" Imane Fadil, scrive il gip nelle sette pagine di ordinanza, ricordando che il consulente di parte della famiglia della modella ha messo in luce la "tardiva disponibilità del risultato dell'analisi istologica della biopsia osteomidollare, oltre che un'errata interpretazione delle risultanze diagnostiche acquisite in itinere dai sanitari curanti, una mancata esecuzione della necessaria terapia immunosoppressiva e una ingiustificata esecuzione di procedure di plasma exchange". Per il gip servono "ulteriori approfondimenti attraverso specifica valutazione peritale" per verificare se "fosse prevedibile ed evitabile la emorragia gastroesofagea che ha determinato la morte di Imane Fadil", se fosse "possibile un accertamento più tempestivo della diagnosi della malattia" e se dunque si "poteva evitare il decesso" con "le cure del caso".