Sulla morte di Imane Fadil (CHI ERA), la modella marocchina deceduta l'1 marzo all’istituto Humanitas e tra i testimoni chiave del caso Ruby, si continua a indagare. Gli esiti parziali di un test, eseguito in un centro specializzato, avrebbero confermato la presenza di radioattività sul corpo della 34enne. I pm milanesi, inoltre, stanno ascoltando il direttore sanitario della clinica di Rozzano dove la donna era ricoverata, e sentiranno come testimoni anche medici, infermieri e il personale della struttura sanitaria. Restano da chiarire le versioni discordanti tra la Procura e l’ospedale sui tempi di comunicazione del decesso. Poi saranno interrogati parenti, amici e alcune delle ragazze che sono state ospiti ad Arcore o personaggi che la giovane ha citato nei suoi verbali e che sono già stati convocati in aula durante i processi con al centro le feste hot nella residenza milanese di Silvio Berlusconi.

“Nessuno può vedere il corpo”

Ieri la Procura aveva vietato a chiunque, familiari compresi, di vedere la salma di Imane, in attesa dell’autopsia. La ragazza è risultata negativa ai test sui veleni più comuni, come l’arsenico e la leptospirosi. Nei prossimi giorni si dovrebbe tenere l’esame autoptico. La modella, una decina di giorni prima di morire, aveva rivelato ai medici e ai parenti di temere di essere stata avvelenata.

Le indagini

Sulla morte di Fadil si indaga per omicidio volontario. Secondo quanto riferito da fonti mediche, la modella marocchina è deceduta dopo un mese di agonia. Dal 29 gennaio era ricoverata all'Humanitas, prima in terapia intensiva e poi in rianimazione. Nel suo sangue sono stati trovati alcuni metalli con parametri di poco al di sopra della norma e che, in particolare uno, potenzialmente potrebbe essere radioattivo.

Il caso Ruby

La 34enne è stata un testimone chiave nel processo “Ruby” che ha visto coinvolto, tra gli altri, anche Silvio Berlusconi. L’ex premier ha però negato di conoscere Fadil che invece sosteneva di essere stata presente a diverse cene ad Arcore e di avere “molte cose ancora da dire” a proposito.

Data ultima modifica 18 marzo 2019 ore 12:15