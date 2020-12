Salvo proroghe, scade a fine anno la possibilità di utilizzare il bonus disponibile per i docenti di ruolo delle scuole statali per l’acquisto di hardware per la didattica a distanza. La data del 31 dicembre è legata solo ai dispositivi per DAD (webcam, microfoni ecc.), mentre il bonus mantiene la sua naturale scadenza (due anni scolastici)