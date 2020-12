8/15 ©Fotogramma

Il numero di persone che raggiungono l’età da lavoro è superiore rispetto a coloro che stanno per ritirarsi dal lavoro. Sono, in particolare, le due ripartizioni del Nord a beneficiare maggiormente dalla più giovane struttura per età degli stranieri: qui si registrano i più bassi valori dell’età media e dell’indice di vecchiaia, nonché le percentuali più alte di bambini in età 0-4 anni (circa il 7%)