Iss: un anziano su cinque viveva isolato anche prima del Covid-19

In occasione della Giornata internazionale delle persone anziane, il sistema di sorveglianza Passi d'Argento ha presentato una scheda sugli aspetti principali dell’invecchiamento per aiutare a descrivere il contesto in cui si è diffusa la pandemia di Covid-19. Ecco i risultati dell’indagine

In occasione della Giornata internazionale delle persone anziane, giunta in data odierna, 1 ottobre 2020, alla trentesima edizione, il sistema di sorveglianza Passi d'Argento (dedicato agli over 65) coordinato dall’Iss ha presentato una scheda sugli aspetti principali dell’invecchiamento per aiutare a descrivere il contesto in cui si è diffusa la pandemia di Covid-19 che ha cambiato la vita di tutti, in particolare degli anziani, rilevando informazioni specifiche sugli over 65enni. Dall’indagine, pubblicata sul portale Epicentro e riferita ai dati raccolti nel periodo 2016-2019, è emerso che un anziano su 5 in Italia già prima della pandemia di Covid-19 viveva in una condizione di isolamento sociale, senza contatti con altre persone, neppure telefonici, nel corso di una settimana normale. Eppure un anziano su tre rappresenta un aiuto fondamentale per i familiari.