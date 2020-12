11/23 ©Ansa

Tende a salire il numero di nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna: dal bollettino quotidiano della Regione emergono 1.940 contagi su poco più di 11mila test (il giorno precedente erano 1.807 su 17.975 tamponi). In lieve calo i ricoveri in terapia intensiva: due pazienti in meno in 24 ore per un totale di 220. Negli altri reparti Covid sono 6 in più i ricoverati (2.819). Si contano altre 43 vittime. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.106 in più e raggiungono quota 73.421