12/14 ©Ansa

Per evidenziare l'impatto della pandemia che ha sconvolto il 2020 - e inevitabilmente influito sulla la qualità della vita - l'indagine del Sole 24 Ore ha stretto il focus su 25 dei 90 indicatori, tutti aggiornati al 2020, in particolare prendendo in esame la loro variazione nel corso di quest' anno o, in alternativa, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I trend, esaminati su base provinciale, non sono stati utilizzati per comporre la classifica finale ma indirettamente la influenzano