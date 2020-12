L'ultimo saluto a Paolo Rossi: oggi i funerali a Vicenza. DIRETTA

Lutto nella città in cui il bomber, capocannoniere e campione del mondo a Spagna 1982, si mise in luce nei primi anni della sua carriera. Le esequie in programma alle 10.30

Lutto cittadino oggi a Vicenza dove sono in programma alle 10.30 in Duomo i funerali di Paolo Rossi, il bomber del Mundial spagnolo del 1982, morto all'età di 64 anni. A ricordare il centravanti che portò la Nazionale alla conquista del terzo titolo mondiale, manifesti alle finestre, sui balconi, sugli alberi nella città in cui l'attaccante si mise in luce nei primi anni della sua carriera.