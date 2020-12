6/7

"Paolo Rossi... era un ragazzo come noi". Antonello Venditti ricorda il campione scomparso con la citazione di una delle sue più celebri canzoni, "Giulio Cesare", in cui il centravanti veniva celebrato. Il cantautore romano, sulla sua pagina Facebook, ha anche postato un video di un concerto in cui chiama sul palco proprio Paolo Rossi