"Paolorossi", il Mundial e quei gol di pomeriggio

Quel Mundial è stata la rivincita dei gracili, di quelli che sanno farsi concavi e convessi per abitudine e per strategia più che per necessità, quelli che magari non hanno letto L'Arte della Guerra, ma sanno benissimo che per vincere non sempre serve combattere: talvolta basta sgusciare via al momento giusto. Pablito si nascondeva, liquido e presente, fra le maglie dorate delle altissime torri brasiliane, e poi con due tocchi sporchi e cattivi, se ne andava a segnare, a correre gridando verso il centrocampo.

Paolorossi era una parola sola, niente nome né cognome, nell'estate mondiale dell'82. Se per caso si era in vacanza all'estero la doppia domanda era inevitabile: Italiano? Paolorossi? E ci si riempiva d'orgoglio per una patria che riconoscevi più dalle triplette di un centravanti che dagli euromissili piazzati in Sicilia: eterno paradosso, Paese Italia, fra tressette e microchip.