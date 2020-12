Paolo Rossi, il feretro viene portato a Vicenza per la camera ardente

A salutare il campione di Spagna '82 alcuni striscioni appesi nella notte ai cancelli dell'obitorio senese: “Ciao Campione” e “Ciao Pablito, per sempre un mito”. Paolo Rossi era stato ricoverato al Policlinico universitario delle Scotte: qui per tutta la giornata di giovedì, dopo la notizia della scomparsa, in molti, amici e cittadini comuni, gli hanno reso omaggio.

L’ultimo saluto della moglie

Federica Cappelletti, la moglie di Rossi, ieri ha affidato ai social l’ultimo saluto al marito: "Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”. Ripercorrendo fuori dall’obitorio gli ultimi momenti di vita del campione del mondo di Spagna ’82, ha raccontato che è rimasta con lui fino all'ultimo, lo ha abbracciato e stretto forte e poi nel momento in cui stava per morire gli ha detto: "Paolo, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo, vai...". In punto di morte gli ha fatto una promessa: "Crescerò le nostre bambine e porterò avanti i nostri progetti. Tu hai fatto anche troppo”.