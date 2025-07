Due giovani dispersi nel Bresciano: si erano tuffati nel fiume Oglio

Sebbene alcuni testimoni abbiano riferito che non apparivano in difficoltà, i due hanno nuotato per un po' e poi sono stati trascinati via dalla corrente. Sono state attivate ricerche tuttora in corso

A Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, sono in corso le ricerche di due ragazzi di 17 e 18 anni che si sarebbero tuffati nel fiume senza più riemergere. L'allarme è scattato poco prima delle 19: sul posto sono arrivati Vigili del fuoco, carabinieri e alcune ambulanze. Hanno fin qui dato esito negativo. Secondo il racconto dei testimoni due giovani di circa 20 anni si sarebbero tuffati volontariamente nel fiume per nuotare e sono stati trascinati dalla corrente. Sebbene alcuni testimoni abbiano riferito che non apparivano in difficoltà, sono state attivate ricerche tuttora in corso.