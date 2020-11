6/13 ©Ansa

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio, intervistato a Sky TG24, ha spiegato che "mandare le superiori a scuola il 9 dicembre per far fare una settimana e poi mandarle di nuovo a casa per le vacanze natalizie la trovo una scelta assolutamente improvvida e assurda, e così nella Conferenza delle Regioni si sono espressi pressoché tutti i presidenti di Regione. Credo sia un puntiglio che non aiuta nessuno". Anche se il Piemonte è diventato zona arancione, per la seconda e terza media continuerà la Dad, come annunciato dallo stesso governatore