In Piemonte "l'Rt puntuale è 0.84, 0.9 il medio, quindi entrambi sono sotto quota 1. Quando il Piemonte era rosso eravamo a un Rt di 2.1", ha detto il presidente della Regione Alberto Cirio. In Piemonte continua il trend in discesa dei ricoverati: in terapia intensiva sono 8 in meno in 24 ore (395 in totale), negli altri reparti -70 (4.922). Registrati sei decessi in 24 ore. Riscontrate altre 3.149 positività a fronte di 23.141 tamponi. I nuovi casi di guarigione sono 3.869, le persone in isolamento domiciliare 72.272

