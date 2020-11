7/21 ©Fotogramma

Sono 1.966 i contagi Covid registrati in Veneto il 16 novembre, per un totale di 103.842 infetti dall'inizio dell'epidemia. Dallo scorso febbraio in Veneto sono stati eseguiti 2 milioni 571mila tamponi, tra molecolari e test rapidi; questi ultimi, in particolare, sono 592.500. Non si allenta la pressione sugli ospedali, dove sono ricoverati in area non critica e terapie intensive circa 2.300 pazienti in tutto