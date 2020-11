10/13 ©Ansa

In Puglia, nel Leccese, sono state chiuse per sanificazione altre tre scuole: si tratta dei plessi scolastici di Via dei Caduti e di Via Luigi Madaro di Novoli, della scuola di via Santa Lucia a Morciano di Leuca, facente parte dell'istituto comprensivo di Salve, e della scuola di via Apulia a Tricase