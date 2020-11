25/25 ©Getty

Sono 13.794 i casi complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale del 12 novembre si registrano 301 nuovi casi (115 in meno del giorno precedente), su 4.144 test. Si registrano anche 5 decessi (298 in tutto). Sono invece 424 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (6 in più), mentre è di 56 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva