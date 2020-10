8/15 ©LaPresse

In Emilia Romagna, tra le ultime chiusure ci sono una scuola materna nel Parmense e una primaria nel Ravennate. Negli istituti scolastici della regione sono 1.444 le persone finora contagiate (per l'85% studenti, il restante 15% insegnanti e personale non docente). Nei primi tre giorni di screening sierologico gratuito nelle farmacie, su oltre 18mila test il 97% dei casi (in numero assoluto 18.231) ha dato esito negativo

Lo speciale coronavirus