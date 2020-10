Covid Torino, 15 studenti e un insegnate positivo: 11 classi chiuse

Quindici studenti e un insegnante risultati positivi al Covid-19, 11 classi chiuse. Questa, a Torino, la situazione all'Istituto comprensivo Tommaseo secondo quanto spiegato ai genitori con un video su Youtube dalla preside, Lorenza Patriarca. L'istituto comprende la scuola d'Infanzia Plana, le scuole primarie Niccolò Tommaseo e San Francesco D'Assisi, le scuole secondarie Italo Calvino e la Verdi, nel centro storico della città. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Le parole della preside

"Abbiamo - ha detto la preside - già nove classi chiuse nella scuola media, con 11 studenti positivi e un insegnante, quattro studenti positivi nella scuola primaria e per fortuna solo due classi in didattica a distanza". Gli studenti delle classi secondarie indosseranno la mascherina sempre dentro la scuola, anche quando siedono al banco. "Forse prenderemo questa decisione anche per le ultime due classi della scuola primaria" sottolinea la Patriarca, che chiede l'impegno di tutti perché, conclude nel video, "la scuola deve essere solo in presenza e va difesa. Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown".