In Puglia, per l'accertata positività al coronavirus di alcuni studenti o insegnanti, sono state chiuse 5 scuole e un asilo in tre comuni della provincia di Bari. A Gravina in Puglia si tratta di tre studenti. Disposta la sanificazione dell'istituto Bachelet, della media Benedetto XIII e del plesso Tommaso Fiore. Per gli studenti disposto l'isolamento. A Modugno, positiva una insegnante, è stato sanificato l'asilo Infanzia Serena: bambini di una sezione in isolamento fino al 23 ottobre. Due scuole chiuse anche a Valenzano, gli istituti Agazzi e De Bellis