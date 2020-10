2/15 ©Ansa

In Emilia-Romagna sei classi di una scuola media della provincia di Rimini sono state messe in isolamento dopo la positività di un insegnante. Nella scuola, un alunno era risultato positivo e la classe era stata quindi messa in isolamento. L'azienda Usl, tuttavia, ha ritenuto, anche per il fatto che l'insegnante presenta sintomi, di isolare in via prudenziale altre cinque classi, cioè tutte quelle seguite dall'insegnante, offrendo il tampone a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico coinvolto

Azzolina: "Contagiati lo 0,021% degli studenti"