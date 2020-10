2/15

In Valle d'Aosta è stata disposta la quarantena per 18 alunni, 11 insegnanti e un dipendente di un istituto superiore di Aosta. Si tratta della terza emergenza in ambito scolastico causata dai contagi nella regione dall'inizio delle lezioni. In questo caso, le restrizioni sono partite l'1 ottobre dopo che un ragazzo è risultato positivo. Analoghe situazioni si sono verificate in un'altra scuola superiore e in una scuola media sempre del capoluogo regionale

